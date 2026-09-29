"Медведь спал в огороде и выходил к ДК": жалобы кузбассовцев дошли до СК

Жители одного из поселков Осинниковского городского округа пожаловались на участившиеся выходы медведей к частным домам. Следком Кузбасса начал проверку.
В эфире федерального телеканала жители поселка Тайжина Осинниковского городского округа пожаловались на участившиеся случаи выхода медведей к домам.
– Граждане полагают, что надлежащих мер к сдерживанию распространения дикого животного уполномоченные органы не принимают, в связи с чем, они опасаются за свою жизнь и здоровье, – сообщает Следком Кузбасса.
Информация из телеэфира стала поводом для доследственной проверки. Следователи намерены выяснить, действительно ли ответственные должностные лица принимают необходимые меры для защиты жителей поселка.
Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают необходимые сведения.
Напомним, ранее в Осинниковском округе был введен спецрежим из-за медведей. Кузбассовцы неоднократно жаловались на хищников в Осинниках. Косолапые настолько обнаглели, что спали в огородах местных жителей и выходили к ДК. Также очевидцы сообщали о стрельбе на въезде. Предположительно ее спровоцировал медведь.