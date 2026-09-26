Народные новости

Розовый "палец" из земли: в Кузбассе нашли редкий гриб

В Осинниках местная жительница обнаружила необычный гриб ярко-розового цвета, который своим видом напоминает щупальца или пальцы.

Фотография была опубликована в социальных сетях. Речь идет об Осинниках – одна из местных жительниц поделилась кадрами необычного гриба. Внешним видом он напоминает червя или палец.

Как выяснилось, находка может оказаться редким видом. Предположительно, на кадрах оказался запечатлен Мутинус Равинеля – гриб, который в народе называют Сморчком Вонючим. Судя по снимку, находка представляет собой несколько сросшихся у основания продолговатых отростков розово-красного цвета с характерной пористой поверхностью.

Напомним, ранее миколог Александра Филиппова рассказала о том, какие грибы в Кузбассе способны изменять сознание. Кроме того, мы также писали о том, что в Кузбассе повсеместно продают грибы свинушки, которые считаются ядовитыми.

Фото: VSE42.Ru
Фото: Подслушано Осинники и Калтан
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