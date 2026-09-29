Что с диким медведем, напугавшим весь Кемерово – ответ мэрии

В Кемерове снова заметили медведя. На этот раз косолапый появился в районе улицы Аэропорт, 70 – зверя успели снять на видео.

Журналист VSE42.RU обратился в городскую администрацию и узнал, что сейчас с хищником. Выяснилось, что найти его пока не удалось.

– Всю ночь мобильные группы патрулировали территорию в районе Аэропорта. Медведь пока не обнаружен, – сообщили в мэрии.

Как отметили в администрации, поиск хищника продолжится и сегодня. Специалисты будут обследовать территорию, и отрабатывать все сигналы, которые поступают. При обнаружении медведя просят срочно звонить 112.

Напомним, ранее очевидцы опять заметили в Кемерове медведя и сняли его на видео. Однако неизвестно, тот ли это косолапый, который гулял по бульвару Строителей в субботу и которого позже вытеснили из города на трассу.