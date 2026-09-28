В Кемерове эстренно ищут медведя, горожан просят не выходить из домов – власти

Силовики и инспекторы бросились на поиски медведя в кузбасской столице, так как очевидцы сообщили, что снова его заметили. На этот раз косолапого сняли на видео.
В районе улицы Аэропорт, 70 в Кемерове экстренно ищут медведя, о котором сообщили кемеровчане, передаёт вечером в понедельник администрация города.
– На месте работает мобильная группа <...> Для поиска медведя используются квадрокоптеры и тепловизоры, – сказали в мэрии.
Ведомство подчёркивает, что пока зверя не нашли. Горожан просят соблюдать осторожность – лучше не приближаться к улице Аэропорт и вообще сидеть по домам. При обнаружении медведя – срочно звонить 112.
Ранее сообщалось, что очевидцы опять заметили в Кемерове медведя и сняли его на видео. Тот ли это мишка, который гулял по бульвару Строителей в субботу, неизвестно.