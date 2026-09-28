В Кемерове эстренно ищут медведя, горожан просят не выходить из домов – власти

– На месте работает мобильная группа <...> Для поиска медведя используются квадрокоптеры и тепловизоры, – сказали в мэрии.

Ведомство подчёркивает, что пока зверя не нашли. Горожан просят соблюдать осторожность – лучше не приближаться к улице Аэропорт и вообще сидеть по домам. При обнаружении медведя – срочно звонить 112.

Ранее сообщалось, что очевидцы опять заметили в Кемерове медведя и сняли его на видео. Тот ли это мишка, который гулял по бульвару Строителей в субботу, неизвестно.