Оторвут с руками и ногами: в Кузбассе взлетел спрос на грузчиков

За последние полгода спрос на услуги грузчиков в Кузбассе вырос на 32%, а особенно заметно подскочил интерес к тяжелой и нестандартной работе. Такие данные привели эксперты Авито Услуг и Авито Подработки.

Грузчики понадобились кузбассовцам не только для классических задач.

Так, за полгода спрос на подъем вещей на этаж без лифта вырос на 54%. Еще на 46% чаще стали искать специалистов для переноса крупных музыкальных инструментов. На 43% увеличился спрос на перемещение промышленного оборудования, а количество заказов на ночную работу грузчиков выросло на 40%.

– Таким образом, грузчики все чаще нужны не только для стандартных переездов и погрузки, но и для более сложных или специфических задач, – отметили в компании.

При этом стоимость услуг практически не изменилась.

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