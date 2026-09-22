Количество безработных в Кузбассе резко увеличилось

Как сообщили в правительстве Кузбасса в ответ на запрос редакции "PROKUZBASS.RU", на 1 сентября 2026 года число кузбассовцев, зарегистрированных в центрах занятости как безработные, составило 8877 человек. При этом на 1 января 2026 года их было 8538, а на 1 сентября прошлого года – 8448.

Таким образом, за год число безработных выросло на 429 человек. А с начала года – на 339.

Отдельно в администрации региона отметили, что за январь–август 2026 года в поиске работы в центры занятости Кузбасса обратились 873 бывших работника организаций бюджетной сферы. Это медики, учителя, работники культуры и другие специалисты, которые раньше получали зарплату из бюджета.

Напомним. ранее VSE42 сообщал о средней зарплате в регионе. В июне она достигла 91 198 рублей. А индексация зарплат бюджетников в 2025 году не проводилась.