Сколько зарабатывают шахтеры в Кузбассе - Минуглепром

Министерство угольной промышленности Кузбасса изменило формат своих отчётов. Как мы заметили ранее, в сводках не было информации о зарплатах шахтёров, количестве работников угольных предприятий и объёмах добычи.

Но как уточнили в администрации правительства Кузбасса, данные о зарплате и производственных показателях будут публиковать отдельно.

Министерство угольной промышленности Кузбасса уже представило основные показатели отрасли. Так, среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля составила 235,3 тонны на человека.

– Среднемесячная заработная плата работников угольной отрасли по основному виду деятельности составила 118 884 рубля, что на уровне аналогичного периода 2025 года, – подчеркнули в Минуглепроме Кузбасса.

Также ведомстве отметили, что средняя численность работников на предприятиях угледобычи и переработки – 80 943 человека. Правда, в эту цифру не включены работники вспомогательных производств.

Напомним, ранее VSE42 сообщали о том, что федеральное СМИ заявило о высоких зарплатах шахтёров в Кузбассе. Также известно, что Ростехнадзор почти каждую неделю приостанавливает работу шахтных участков из-за нарушений.