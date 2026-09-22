Кадры на вес золота: в Кузбассе резко вырос спрос на работников

Так, сильнее всего вырос спрос на специалистов транспорта, логистики и перевозок – сразу на 28%. Такие данные приводит hh.ru.

На втором месте оказались вакансии для административного персонала – их количество выросло на 26%. Третью строчку заняли руководители высшего и среднего звена – +23%.

Также работодатели стали чаще искать домашний и обслуживающий персонал (+16%), рабочих (+9%), специалистов по добыче сырья (+6%) и работников сельского хозяйства (+5%).

При этом больше всего вакансий в Кузбассе по-прежнему приходится на рабочие профессии – 21% от всех предложений. Еще 13% составляют вакансии в строительстве и недвижимости, 12% – в производстве и сервисном обслуживании, 11% – в транспорте, логистике и перевозках.

Растет не только количество вакансий, но и зарплатные предложения. В августе самые высокие медианные зарплаты среди быстрорастущих направлений предлагали специалистам сельского хозяйства – 137 тысяч рублей. Административному персоналу готовы платить в среднем 135 тысяч, специалистам по добыче сырья – 132,4 тысячи, руководителям – 121,8 тысячи рублей.

У работников транспорта, логистики и перевозок медианная предлагаемая зарплата составила 115,9 тысячи рублей, у рабочих – 110,6 тысячи, у домашнего и обслуживающего персонала – 101,9 тысячи.