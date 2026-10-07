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"Чудеса, да и только": в Кузбассе люди снова собирают урожай клубники - фото

В октябре жители Кузбасса снова собирают урожай клубники – ягода зацвела и плодоносит второй раз за сезон.

Необычную для октября картину наблюдают жители Осинников: у одной из горожанок клубника не только зацвела, но и дала плоды. Женщина поделилась наблюдением в соцсетях, отметив, что такое кажется ей удивительным.

Другие кузбассовцы в комментариях подтверждают: повторное цветение и плодоношение клубники в этом году происходит не у всех, но у многих. Одна из жительниц региона рассказала, что за четыре года впервые видит подобное – у нее зацвели и уже дали ягоды три грядки. Женщина призналась, что теперь переживает, не останется ли она без урожая весной.

Еще несколько человек пишут, что клубника зацвела и на их участках, причем плоды появляются как маленькие, так и крупные. В сети публикуют кадры с грядок: на фотографиях видно, как на растениях соседствуют цветы и ягоды.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что в Кузбассе повторно зацвела сирень.

Фото: magnific.com
Фото: Подслушано Осинники и Калтан
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