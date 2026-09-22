Сколько зарабатывают медики в Кузбассе – ответ Минздрава удивит

По данным регионального Минздрава, на 1 сентября 2026 года средняя заработная плата врача составляет 128,7 тысячи рублей, а медицинской сестры – 65,9 тысячи рублей. Такие цифры ведомство привело в ответ на запрос редакции PROKUZBASS.RU.

Отметим, что в июне средняя зарплата кузбассовцев достигла 91 198 рублей. Об этом ранее заявил Кемеровостат.

При этом в Минздраве уточнили, что в 2025 году индексация зарплат работников бюджетной сферы, в том числе медицинских сотрудников, не проводилась.

Вопрос о следующей индексации пока остается открытым. В ведомстве сообщили, что его будут рассматривать с учетом доходных возможностей регионального бюджета.

Напомним, ранее Министерство угольной промышленности Кузбасса раскрыло данные о зарплате шахтеров. Также редакция VSE42.RU писала, у кого в регионе доход растет быстрее всех и кого работодатели ищут чаще всего.