Автоцистерна перевернулась в Кемерове

Очевидцы сообщают, что в областном центре Кузбасса произошла авария с автоцистерной.
В Кемерове на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП: автомобиль с цистерной перевернулся прямо на трамвайных путях. О случившемся редакции VSE42.Ru сообщил очевидец, который также прислал кадры с места аварии.
По его словам, на месте работают пожарные. Машина лежит на боку на рельсах, что помешает движению трамваев.
– На Сибиряков-Гвардейцев авария. Машина перевернулась или заехала так – как-то непонятно. Тут пожарные, трамваям естественно также не проехать, – рассказал очевидец редакции VSE42.Ru.
Редакция VSE42.Ru выясняет обстоятельства произошедшего.