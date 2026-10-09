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Автоцистерна перевернулась в Кемерове

Очевидцы сообщают, что в областном центре Кузбасса произошла авария с автоцистерной.

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В Кемерове на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП: автомобиль с цистерной перевернулся прямо на трамвайных путях. О случившемся редакции VSE42.Ru сообщил очевидец, который также прислал кадры с места аварии.

По его словам, на месте работают пожарные. Машина лежит на боку на рельсах, что помешает движению трамваев.

– На Сибиряков-Гвардейцев авария. Машина перевернулась или заехала так – как-то непонятно. Тут пожарные, трамваям естественно также не проехать, – рассказал очевидец редакции VSE42.Ru.

Редакция VSE42.Ru выясняет обстоятельства произошедшего.

Фото: VSE42.Ru
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