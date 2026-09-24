Красились ради вечной молодости, а в итоге получили седину: врач назвал самые неожиданные привычки, которые безжалостно крадут красоту волос

Как рассказал доктор медицинских наук в беседе с NEWS.ru, сильный стресс и курение способны привести к ранней седине. Он добавил, что на этот процесс также влияет увлечение косметическими процедурами.

– Разумеется, стресс. Между прочим, всевозможные косметические процедуры, разработанные в стремлении сохранить красоту волос, такие как окрашивание, перманентная завивка и другие, а также курение тоже являются стресс-факторами для организма и могут ускорить увеличение массы седых волос, – отметил медик.

На появление новых седых волос могут воздействовать и изменения гормонального фона, дефицит витаминов А, С, D и группы В, недостаток меди, железа и прочих микроэлементов, а также различные болезни.

Гильденскиольд напомнил, что периодически возникают "сенсационные" сообщения о том, что седым волосам якобы можно вернуть первоначальный оттенок, если уменьшить уровень стресса. Однако эксперт считает подобные заявления скорее хайпом вокруг темы, которая волнует многих, ведь сами по себе человеческие волосы изначально не имеют цвета. Оттенок волос формируется за счёт сочетания пигмента меланина, производимого клетками-меланоцитами, и фермента тирозиназы. С возрастом организм вырабатывает всё меньше обоих веществ. В результате внутри волос образуются пустоты, что неизбежно приводит к седине, пишет REGIONS.Ru.

По словам специалиста, до сих пор ни внутренние, ни внешние способы воздействия не позволили принципиально остановить или повернуть вспять изменения в организме, из-за которых волосы седеют, передает 360.ru.