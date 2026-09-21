Корни волос блестят как блинчики? Доктор раскрыла, как убрать жирность пилингом

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" медик рассказала, что процедура удаляет ороговевшие клетки, излишки кожного сала и остатки косметики. Это улучшает очищение и помогает коже лучше впитывать лечебные сыворотки и маски. Однако стоит помнить, что пилинг кожи головы не является обязательной процедурой для всех.

Показания к процедуре:

Быстрое засаливание корней и потеря объема волос.

Зуд и ощущение грязной головы сразу после мытья.

Гиперкератоз (плотные чешуйки у основания волос) и фолликулярные пробки.

Скопление остатков стайлинговых средств.

Как часто делать пилинг

График зависит от типа кожи:

Жирная кожа: 1 раз в неделю (при сильной себорее – до 2 раз).

1 раз в неделю (при сильной себорее – до 2 раз). Нормальная и комбинированная: 1 раз в 10–14 дней.

1 раз в 10–14 дней. Сухая и чувствительная: 1 раз в 3–4 недели. Используйте только мягкие энзимные составы, избегая агрессивных кислот.

Летом и при активных занятиях спортом пилинг делают чаще. Зимой частоту снижают и добавляют барьерный уход.

Противопоказания

Пилинг строго запрещен при ранах, ссадинах, ожогах, гнойниках и активных воспалениях. Процедуру откладывают при обострении псориаза или экземы.

Важные правила безопасности

Пилинг не лечит себорейный дерматит, псориаз или грибок. Он может быть лишь частью комплексной терапии после стабилизации состояния врачом.

Первую процедуру рекомендуется провести у трихолога. Если при самостоятельном использовании возникли сильное жжение, покраснение или долгое шелушение, применение средства нужно немедленно прекратить и обратиться к специалисту.