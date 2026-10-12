"GPS в мире продуктов": как новая маркировка в "Калине-Малине" помогает выбирать еду

Знакомая ситуация: стоите в магазине с двумя похожими йогуртами и пытаетесь понять, какой "правильнее". Мелкий шрифт, таблица пищевой ценности, непонятные добавки – времени уходит много, а ясности не прибавляется. Именно для этого в "Калине-Малине" внедрили "Оценку питательности" – визуальную маркировку, которая переводит сложный состав на понятный язык.

Как поясняет нутрициолог компании "Калина-Малина" Виктория Боровских, привычные КБЖУ – это база, но они не рассказывают, насколько продукт переработан и сколько в нём добавленного сахара, соли или клетчатки.