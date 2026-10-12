"GPS в мире продуктов": как новая маркировка в "Калине-Малине" помогает выбирать еду

Сеть "Калина-Малина" представила систему "Оценка питательности" – визуальную маркировку, которая помогает покупателям ориентироваться в составе продуктов и сравнивать похожие позиции. Разбираемся, как это работает.
Знакомая ситуация: стоите в магазине с двумя похожими йогуртами и пытаетесь понять, какой "правильнее". Мелкий шрифт, таблица пищевой ценности, непонятные добавки – времени уходит много, а ясности не прибавляется. Именно для этого в "Калине-Малине" внедрили "Оценку питательности" – визуальную маркировку, которая переводит сложный состав на понятный язык.
Как поясняет нутрициолог компании "Калина-Малина" Виктория Боровских, привычные КБЖУ – это база, но они не рассказывают, насколько продукт переработан и сколько в нём добавленного сахара, соли или клетчатки.
– А именно эти показатели сильно влияют на долгосрочное здоровье человека, – подчёркивает эксперт.
Система выглядит как цветная шкала с буквами от A до E. В её основе – доказательная медицина и международные стандарты здорового питания: минимум добавленного сахара и соли, максимум цельных продуктов. Тёмно-зелёная маркировка A обозначает высокую питательную ценность, красная E – очень низкую. Оценка рассчитывается на 100 граммов продукта или 100 мл жидкости.
– Когда есть понятная оценка прямо на упаковке, человеку легче сделать более сбалансированный выбор – и это уже большой шаг вперёд, – говорит Виктория Боровских.
Главная проблема сегодня – недостаток знаний о сбалансированном рационе. Многие не учитывают рекомендованные пищевые группы и баланс белков, жиров и углеводов. Новая маркировка решает это иначе: вместо сложного анализа – простой визуальный сигнал, который считывается за секунды.
– Мы не диктуем, что есть, а расширяем возможности: даём гостю простой, но надёжный инструмент, который удобно использовать в реальном ритме жизни, – поясняет нутрициолог.
При этом система не делит продукты на "полезные" и "вредные". Продукты с оценками C, D и E не нужно исключать полностью – важно регулировать их потребление. Эксперт советует правило 80/20: сочетать такие позиции с продуктами категорий A и B и делать маленькие шаги – например, сегодня выбрать продукт с оценкой B вместо C.
Система распространяется на ассортимент "Калины-Малины", который в целом строится вокруг продуктов с продуманным составом и идеи сбалансированного питания. Сейчас компания также развивает это направление за счёт новых продуктов.
Среди новинок – ферментированный овощной винегрет, салат из квашеной капусты (уже в продаже), фруктово-ягодный боул с гранолой, ПП-цезарь и гречка боул.
Важно отметить, что сейчас в "Калине-Малине" проводится розыгрыш. Тамрешили отойти от привычных акций с едой и разыграть сертификат на полный чек-ап организма.
Условия простые: с 1 по 15 октября нужно внимательно изучить упаковку и купить три продукта с маркировкой A или B в одном чеке, а затем показать карту лояльности. После этого покупатель автоматически становится участником розыгрыша.
Главный бонус в том, что польза начинается ещё до подведения итогов: продукты с оценками A и B – самые питательные в ассортименте сети. Победителя определят с помощью рандомайзера, а результаты опубликуют в МАКС по ссылке.
"Калина-Малина" – магазин здоровой еды
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