Зарплаты как у шейхов: в Кузбассе назвали сферы с самым быстрым ростом доходов

Аналитики hh.ru подсчитали, как менялись зарплатные предложения в Кузбассе с начала 2026 года. За восемь месяцев средняя сумма выросла на 13% – с 73,2 тысячи рублей в январе до 82,6 тысячи в августе.

Лидером по росту стало строительство и недвижимость. Здесь средняя предлагаемая зарплата подскочила на 37% – с 99,3 до 135,7 тысячи рублей. На втором месте автомобильный бизнес: плюс 34%, с 87,8 до 118 тысяч.

Замыкает тройку производство и сервисное обслуживание – рост на 25%, с 95,8 до 119,6 тысячи рублей. Дальше идут сельское хозяйство (+20%, до 137 тысяч), закупки (+19%, до 72,4 тысячи), добыча сырья (+17%, до 132,4 тысячи) и рабочий персонал (+15%, до 110,6 тысячи). В IT рост скромнее – 13%, до 80,2 тысячи рублей.

Отдельно аналитики отметили рынок временной занятости. Сильнее всего за год выросла ставка на кассах самообслуживания – примерно на 21%, до 359 рублей в час. На втором месте сборка заказов (+12%, до 327 рублей), затем грузчики (+10%, до 283 рублей), торговый зал (+8%, до 263 рублей) и пекарня (+8%, до 331 рубля).

Среди регионов Сибири быстрее всего зарплаты росли в Иркутской области – на 16%, до 97,7 тысячи рублей. В Кузбассе динамика составила 13%.

Гендиректор Николай Гальянов отметил, что спрос на временных работников не снижается, и это видно по росту ставок. Компании всё чаще привлекают персонал со стороны – так они стараются сократить расходы на штат, не теряя при этом в качестве обслуживания. Это отражается и на условиях оплаты.

– Для исполнителей это означает, что с каждым годом появляется все больше возможностей для дополнительного заработка", – подчеркнул генеральный директор "Моей смены" Николай Гальянов.

Напомним, ранее VSE42.RU рассказывал о другом исследовании. Тогда кемеровчане определили самые престижные профессии 2026 года.