Потеря памяти после сорока: как вовремя распознать надвигающуюся деменцию

Невролог Новоселов рассказал россиянам, как распознать деменцию на ранней стадии. По его словам, в самом начале больные пытаются скрыть от окружающих опасный недуг.
В беседе с NEWS.ru врач-невролог Валерий Новоселов назвал главные ранние признаки деменции. Основные симптомы – растерянность и забывчивость.
– Если вы видите, что вашему родственнику нужна помощь, например бабушка не может доехать по привычному маршруту до внучки, это повод насторожиться. Часто можно увидеть таких людей, заблудившихся в метро, они стоят растерянно. Для начальных стадий деменции характерно, что пациенты не понимают, что с ними происходит, и пытаются это скрыть, – отметил медик.
При прогрессировании болезни человек забывает о своей растерянности и перестает ее стесняться. Помимо провалов в памяти, возникают эмоциональные и поведенческие расстройства.
Важные медицинские факты:
- Легкое ухудшение памяти после 40–45 лет – естественный процесс, а не болезнь.
- Деменция начинается тогда, когда человеку требуется посторонняя помощь в быту.
- Главная причина синдрома – возрастная потеря нейронов. Каждые 10 лет мозг теряет около 3% нервных клеток.
- Самый частый триггер деменции – болезнь Альцгеймера, передает REGIONS.Ru.