"Маскируется под деменцию": в Кузбассе врач назвал неожиданную "побочку" лекарств

Проблемы с памятью, спутанность сознания и заторможенность не всегда связаны с болезнью Альцгеймера. Иногда причиной может стать сочетание обычных лекарств. Об этом рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своих соцсетях.

Специалист объяснил, что "лекарственная псевдодеменция" возникает, когда препараты чрезмерно воздействуют на нервную систему. В отличие от настоящей деменции, после корректировки лечения когнитивные нарушения могут частично или полностью пройти.

Заподозрить лекарственную причину стоит, если состояние ухудшилось резко и это совпало с назначением нового препарата или увеличением дозировки.

– По разным оценкам, около 5% случаев деменции связаны с потенциально обратимыми причинами – метаболическими нарушениями, инфекциями, дефицитами витаминов и в том числе лекарственным воздействием, – отметил токсиколог.

Особое внимание стоит обратить на препараты с антихолинергическим эффектом. К ним относятся некоторые антидепрессанты, антигистаминные первого поколения, препараты для лечения недержания мочи и отдельные нейролептики.

Пожилые люди особенно чувствительны к такому воздействию: с возрастом лекарства медленнее выводятся из организма, а нервная система становится более уязвимой.

При этом самостоятельно отменять назначенные препараты нельзя.