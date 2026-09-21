"Он аж подпрыгнул": кузбассовцы жутко перепугали медведя – видео

Видео с необычной встречей у ж/д путей появилось сегодня, 21 сентября, в телеграм-канале "ПроКис". По словам автора ролика, медведя заметили два дня назад.

– Медведя заметили 19 сентября в Прокопьевском районе возле села Терентьевское, – написали в публикации.

На кадрах видно, как зверь бежит рядом с железнодорожными путями. Водитель подал сигнал, из-за которого хищник сильно испугался.

– Он аж подпрыгнул, – прокомментировал автор видео.

После этого косолапый быстро скрылся в кустах.

Напомним, ранее мы писали о том, что медведи добрались до Кемерова – следы зверя обнаружили недалеко от аэропорта. На фоне участившихся выходов косолапых к людям появляется и недостоверная информация. Так, например, фото с медведем в Таштаголе оказалось фейковым. Власти раскрыли, когда ориентировочно стабилизируется ситуация с хищниками в Кузбассе.