"Кабель": неграмотная кемеровчанка отомстила парню и рассмешила людей

В пятницу, 18 сентября, в кузбасской столице на площади Волкова заметили разрисованный Volkswagen – машину исписали оскорбительными словами. Их автор – вероятно, обиженная девушка – высказал о хозяине всё, что думает.

Курьёз в том, что помимо слов "бабник" и "хам" на автомобиле красуется неправильная надпись.

– Правильно пишется кОбель. А кАбель, это то, что воруют со столбов по ночам! – заметил бдительный пользователь соцсетей.

Комментаторы теперь с интересом ждут, когда станет известно, чья же это иномарка и что такого ужасного сделал "кабельщик".