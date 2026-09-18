Народные новости

"Кабель": неграмотная кемеровчанка отомстила парню и рассмешила людей

В центре Кемерове неизвестная выплеснула всю свою злость на крутую иномарку, припаркованную около политеха, но допустила курьёзную ошибку.

В пятницу, 18 сентября, в кузбасской столице на площади Волкова заметили разрисованный Volkswagen – машину исписали оскорбительными словами. Их автор – вероятно, обиженная девушка – высказал о хозяине всё, что думает.

Курьёз в том, что помимо слов "бабник" и "хам" на автомобиле красуется неправильная надпись.

– Правильно пишется кОбель. А кАбель, это то, что воруют со столбов по ночам! – заметил бдительный пользователь соцсетей.

Комментаторы теперь с интересом ждут, когда станет известно, чья же это иномарка и что такого ужасного сделал "кабельщик".

Фото: vk / 6 рукопожатий Кемерово | Кемерово online
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