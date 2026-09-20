"Адовое нашествие": божьи коровки заполонили поселок в Кузбассе

Житель Новокузнецкого округа поделился кадрами, на которых запечатлено массовое нашествие божьих коровок. Снимки сделаны вчера в поселке Загорский.

На кадрах видно, что насекомые буквально заполонили пространство. Автор публикации назвал происходящее "адовым нашествием" и отметил, что оно докатилось и до Новокузнецкого округа.

– Адовое нашествие божьих коровок докатилось и до Новокузнецкого округа! – написано в тексте поста в соцсетях.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что новокузнечане сообщали о "варварском нашествии" божьих коровок в Кузнецком районе города.