Дмитрий Медведев назвал условия технологического лидерства России

По словам политика, развитие собственных технологий необходимо для укрепления суверенитета страны и входит в число национальных целей. Среди ключевых направлений он назвал искусственный интеллект, автономные системы, цифровые платформы, космические сервисы, робототехнику, передовую медицину, энергетику и новые материалы.

Отдельно зампред Совбеза обратил внимание на скорость внедрения разработок. По его мнению, недостаточно создать качественное решение, важно как можно быстрее довести его до практического применения. Для этого нужен понятный путь от идеи до готового продукта, включая доступ к лабораторной и производственной базе, финансированию и необходимым компетенциям.