Дмитрий Медведев назвал условия технологического лидерства России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что технологическое лидерство должно стать сквозным принципом развития российской экономики. Об этом он рассказал на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково, который входит в группу ВЭБ.РФ.
По словам политика, развитие собственных технологий необходимо для укрепления суверенитета страны и входит в число национальных целей. Среди ключевых направлений он назвал искусственный интеллект, автономные системы, цифровые платформы, космические сервисы, робототехнику, передовую медицину, энергетику и новые материалы.
Отдельно зампред Совбеза обратил внимание на скорость внедрения разработок. По его мнению, недостаточно создать качественное решение, важно как можно быстрее довести его до практического применения. Для этого нужен понятный путь от идеи до готового продукта, включая доступ к лабораторной и производственной базе, финансированию и необходимым компетенциям.
– Для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение. Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям: в деньгах, в производительности, во времени и даже в здоровье, – отметил Дмитрий Медведев.
По его мнению, в этой работе должны участвовать органы власти, корпорации, университеты, институты развития и стартапы. Отдельное внимание зампред Совбеза уделил самому Сколково как площадке, объединяющей разработчиков, инфраструктуру и инвесторов.