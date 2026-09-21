"Он, скорее всего, их завалил": медведь вышел к кемеровчанам – соцсети

Следы косолапого заметили в областном центре недалеко от аэропорта. Информация об этом и кадры появились сегодня, 21 сентября, в телеграм-канале "Инцидент Кемерово".

На видео мужчина показывает тропу, по которой, предположительно, двигался медведь в сторону Сухой Речки.

– Вот его тропа идет. В камере плохо видно, или вообще не видно, след четкий, трава примята, – сказал автор видео.

Затем кемеровчанин показывает место, где зверь, судя по всему, добрался до ульев. На кадрах видно поврежденные конструкции и разоренную кормушку.

– Вот, разодрал, разорвал. Ульи целые, они легко открываются. Он, скорее всего, их завалил. Тут все вытоптано, – рассказал мужчина.

Позже тот же очевидец сообщил, что медведь находился рядом совсем недавно. По его словам, ему и другим людям удалось увидеть зверя.

– Только что был, мы даже увидели его – небольшой, молодой, в районе годовалого. Убежал в сторону кладбища, – поделился кемеровчанин.

Напомним, ранее мы писали о том, что медведей в Кузбассе стало больше на треть. Один из косолапых устроил переполох в Таштаголе.