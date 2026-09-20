Когда нашествие медведей в Кузбассе пойдет на спад: ответ властей

Ситуация с медведями в Кузбассе стабилизируется, когда они уйдут на зимовку – ориентировочно в начале ноября. Об этом редакции VSE42.Ru сообщили в Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона.



По данным ведомства, наибольшая концентрация медведей наблюдается в малонаселенных таежных зонах с высокой лесистостью.

– Наибольшая концентрация медведей наблюдается в Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском муниципальных округах, – уточнили в министерстве.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru также писала о том, когда медведи в Кузбассе должны уйти в спячку. Кроме того, ученый рассказал, могут ли в Кузбассе из-за голода в тайге появиться медведи-шатуны.

Еще одна причина выхода медведей к людям – массовая миграция из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Томской области. Подробнее об этом мы также рассказывали ранее.