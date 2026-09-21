Медведь устроил переполох в Кузбассе – вскрылся неожиданный обман

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что косолапого заметили на улице Поспелова в Таштаголе. Публикация сопровождалась фотографией с хищником.

Однако в Министерстве лесного комплекса и охотхозяйства Кузбасса сообщили, что факт появления медведя в городе оказался фейком.

– Сообщаем, что факт появления медведя в городе не установлен, в результате проверки полицией установлено, что фотография сгенерирована нейросетями, – рассказали в ведомстве.

По данному случаю будут приняты меры для привлечения виновных к ответственности.

В министерстве напомнили: распространение заведомо ложной информации, которая может вызвать необоснованную панику среди жителей, преследуется по закону. Для граждан за такое нарушение предусмотрен штраф от 30 до 300 тысяч рублей.

Если распространение ложных сведений создает угрозу жизни и здоровью людей или общественной безопасности, может наступить уголовная ответственность.

Напомним, ранее мы писали о том, что медведей в Кузбассе стало больше на треть. Власти рассказали, когда нашествие хищников пойдет на спад.