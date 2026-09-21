Холодные батареи? Раскрыт законный способ снизить плату за ЖКХ

В беседе с изданием "Газета.Ru" специалист по вопросам ЖКХ Михаил Лаврухин рассказал, что в отопительный период воздух в жилом помещении должен прогреваться минимум до +18°C, а в угловой комнате – до +20°C. Если температура не дотягивает до установленных значений, жильцы могут добиваться уменьшения платы.

Для особо холодных территорий, где расчетная температура пятидневки достигает −31°C или опускается ниже, действуют повышенные требования: не менее +20°C в стандартных комнатах и +22°C в угловых. В дневные часы отклонения в меньшую сторону запрещены. С полуночи до пяти утра допускается понижение максимум на три градуса.

– При полном отключении отопления продолжительность допустимого перерыва зависит от температуры в квартире. При +12°C и выше он не должен превышать 16 часов, при +10…+12°C – восьми часов, при +8…+10°C – четырех часов. Общая продолжительность перерывов не может превышать 24 часов за месяц, – сказал Лаврухин

Как отметил юрист, сначала следует позвонить в аварийно-диспетчерскую службу и записать номер, присвоенный обращению при регистрации. Затем представители управляющей компании обязаны измерить температуру и оформить акт, зафиксировав дату и время, когда возникло нарушение.

Имея на руках этот акт, собственник может направить заявление с требованием пересчитать начисления. Размер платы уменьшается за каждый час сверх разрешенной продолжительности отключения или за каждый час и каждый градус, на который фактическая температура оказалась ниже нормы, передает REGIONS.Ru.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что тепло начало поступать в дома кемеровчан.