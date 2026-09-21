Общество

Куда звонить, если не дали тепло — кемеровские энергетики дали совет

С 21 сентября энергетики СГК начали запуск отопления для жилого фонда Кемерова. Подключение домов будет поэтапным – от квартала к кварталу. Время подачи тепла зависит от работы управляющих компаний.

Как сообщает СГК Кузбасса, 21 сентября энергетики начали увеличивать тепловую нагрузку на тепломагистралях №1, 2, 3, 4 и 7 от Кемеровской ГРЭС. Это делается для подключения систем отопления в жилых домах левобережья: доискитимской части Центрального района, Заводского района, заискитимской части Центрального и Ленинского районов.

Также нагрузку увеличили на тепломагистралях №5 и 6 от Ново-Кемеровской ТЭЦ. Тепло пойдёт в микрорайоны Южный, ФПК и посёлок РТС.

Для подключения отопления в Кировском и Рудничном районах 21 сентября нагрузку увеличивают на тепломагистралях №2, 3 и 4 от Кемеровской ТЭЦ.

– Напомним, время подачи тепла в каждый конкретный дом будет зависеть от слаженности и оперативности сотрудников управляющих компаний, которые должны открыть систему отопления в тепловом узле, проверить и проконтролировать её работу, – отметили в пресс-службе СГК Кузбасса.

Кроме того, если возникнут проблемы с поступлением тепла, в первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Также можно позвонить на горячую линию "Жилкомцентра" по телефону 31-23-32. По этому номеру принимают сообщения о любых проблемах, связанных с включением отопления.

Фото: VSE42.Ru
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