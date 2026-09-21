Когда точно включат отопление в Кемерове – мэр подписал документ

Утром в понедельник, 21 сентября, администрация Кемерова выпустила документ, рекомендующий теплоснабжающим компаниям, среди которых "Кемеровская теплосетевая компания", ОП ООО "Новосибирская теплосетевая компания", ОАО "СКЭК", АО "Теплоэнерго", ООО "Лесная Поляна-Плюс" и ООО "ЭТС", начать запускать тепло в жилой фонд.

– Рекомендовать <...> обеспечить поэтапную подачу отопления на объекты жилого фонда и прочих потребителей с 21.09.2026, – сказано в документе за подписью мэра Дмитрия Анисимова.

Для всех компаний дата запуска тепла указана одна – 21 сентября. Напомним, раньше бывало и такое, что некоторым дату отодвигали на пять дней.

Накануне мэр объявил, что запуск отопления стартует в понедельник, и подчеркнул, что процесс займёт несколько дней. Работает горячая линия "Жилкомцентра" по вопросам отопления – 31-23-32.