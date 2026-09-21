Нарушений на выборах в Кузбассе не выявлено – избирком

На трёхдневных выборах, которые состоялись в Кемеровской области, нарушений не было, заявил областной избирком.

– Нарушений, влияющих на результаты голосования, в Кузбассе не выявлено, – сказало ведомство.

Явка под вечер воскресенья в Кузбассе составила 68,75%, утверждает комиссия. Сразу после закрытия участков в 20:00 стартовал подсчёт голосов. Результатов по Кузбассу пока нет.

Ранее сообщалось, что столетний ветеран из Кузбасса, бравший Кёнигсберг, проголосовал на выборах. А в Кемерове открылся музей истории кузбасских выборов, где представлены уникальные раритеты, в том числе из XIX века.