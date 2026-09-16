В Кемерове открыли музей выборов с раритетами – что там есть

Избирком открыл в Кемерове музей, который позволяет приобщиться к истории выборов в регионе. Как рассказала журналистам в среду председатель Избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова, сделано это, чтобы показать историю всем.

– Дали возможность ознакомиться с экспонатами, которые представляют электоральную ценность, потому что здесь мы собирали основные моменты нашей избирательной истории, в том числе старинные ящики для голосования и прочие (вещи), которые погружают в эпоху прошлых лет, – сказала Светлана Демидова.

Среди экспонатов – советские агитационные плакаты, стенды с историей выборов, печатные машинки, старые фотоаппараты, телефоны, проекторы, книги, радио, керосиновая лампа, документы и уголок политических партий, которые примут участие в предстоящих выборах.

Есть также старинный утюг. К выборам он отношения не имеет, но его добавили для аутентичности.