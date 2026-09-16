В Кемерове открыли музей выборов с раритетами – что там есть

В областном центре появился Музей истории выборов в Кузбассе, где представлены раритеты из прошлого, в том числе из XIX века.
Избирком открыл в Кемерове музей, который позволяет приобщиться к истории выборов в регионе. Как рассказала журналистам в среду председатель Избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова, сделано это, чтобы показать историю всем.
– Дали возможность ознакомиться с экспонатами, которые представляют электоральную ценность, потому что здесь мы собирали основные моменты нашей избирательной истории, в том числе старинные ящики для голосования и прочие (вещи), которые погружают в эпоху прошлых лет, – сказала Светлана Демидова.
Среди экспонатов – советские агитационные плакаты, стенды с историей выборов, печатные машинки, старые фотоаппараты, телефоны, проекторы, книги, радио, керосиновая лампа, документы и уголок политических партий, которые примут участие в предстоящих выборах.
Есть также старинный утюг. К выборам он отношения не имеет, но его добавили для аутентичности.
Особая гордость музея – раритет 1887 года, письмо, которое написала супруга купца из Мариинска. Женщина позволила своему мужу голосовать за неё на выборах в Мариинскую городскую думу и городское управление.
Посетить музей, расположенный в здании избиркома на проспекте Советском, 58, может любой желающий по предварительной записи.