Столетний ветеран из Кузбасса, бравший Кёнигсберг, проголосовал на выборах

На избирательном участке №211 в Кемерове проголосовал 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Терехов. В 1945 году он участвовал во взятии Кенигсберга.

Терехов рассказал, что регулярно приходит на выборы любого уровня. По его словам, участие в голосовании – это выполнение обязанности, как и работа на шахте. Ветеран подчеркнул, что для него выборы – это законы, которые направлены на благополучие людей – на работу, жильё и пенсию.

– Вот вся наша работа, наша обязанность при подготовке и при голосовании – именно о патриотизме, – пояснил ТАСС ветеран ВОВ Анатолий Терехов.

В издании отметили, что Терехов более 50 лет отработал в угольной промышленности Кузбасса. Он полный кавалер знака "Шахтёрская слава". А ещё 43 года ветеран посещает места боевых сражений и высаживает кедры в память о погибших однополчанах. Делать это он начал после того, как спустя много лет нашёл могилы своих погибших родственников – двух братьев и зятя.

Напомним, выборы в Кузбассе стартовали 18 сентября. В 8 утра открылись все 1505 избирательных участков, зарегистрированы более 1,8 миллиона избирателей. Также редакция VSE42 сообщала, что в регион приехали восемь иностранных наблюдателей из Аргентины, Гватемалы, Доминиканской Республики, Словакии, Уругвая и Чили.