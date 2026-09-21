Хандра переросла в депрессию: психолог назвала признаки, которые опасно игнорировать

О том, как отличить сезонную грусть от клинической депрессии, журналисту VSE42.RU рассказала практикующий психолог, эзотерик и энергопрактик Ольга Черемнова.

По словам специалиста, обычная хандра чаще всего проходит со временем. Человек может грустить из-за плохой погоды, но при этом продолжает радоваться встречам с друзьями, любимым фильмам и другим приятным событиям.

При депрессии состояние сохраняется дольше двух недель и начинает влиять на повседневную жизнь. Среди основных признаков психолог назвала стойкое снижение настроения, потерю интереса к тому, что раньше приносило удовольствие, и постоянную физическую слабость.

Также насторожить должны проблемы со сном, сильное чувство вины, ощущение собственной ненужности и резкое снижение желания что-либо делать.

– В моей практике был случай, когда клиентка списывала свою полную апатию на просто плохую погоду, но в процессе работы выяснилось, что за сезонностью скрывался глубокий непережитый личностный кризис, – рассказала Ольга Черемнова.

Психолог советует не ждать весны, если плохое самочувствие сохраняется длительное время.

– Своевременная помощь психолога или психотерапевта поможет вернуть вкус к жизни гораздо быстрее, чем простое ожидание солнца, – подчеркнула энергопрактик.

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