Осень высасывает энергию: психолог назвала простые способы вернуть силы

Переход от солнечного лета к коротким и пасмурным осенним дням может заметно менять самочувствие и настроение. Облегчить этот период помогут несколько простых привычек. Об этом журналисту VSE 42.RU рассказала практикующий психолог, эзотерик и энергопрактик Ольга Черемнова.

По словам специалиста, в первую очередь стоит добавить в повседневную жизнь больше света. Утром можно использовать яркое освещение, а днем стараться чаще выходить на прогулку, даже если небо затянуто облаками.

Помочь поддержать настроение может и питание. Психолог советует обратить внимание на продукты, богатые триптофаном, – например, бананы, горький шоколад и орехи.

Не стоит забывать и о физической активности. Даже умеренные нагрузки помогают поддерживать выработку эндорфинов и могут улучшить общее самочувствие.

Но главным правилом Черемнова называет разрешение себе отдыхать.

– Разрешите себе замедлиться, купите уютный плед, заварите вкусный чай и не корите себя за то, что сейчас у вас меньше сил, чем в июле, – подчеркнула психолог.

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