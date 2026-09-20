Когда дадут отопление кемеровчанам - власти назвали дату

В Кемерове приступают к пуску тепла в жилые дома. Подача отопления начнется с понедельника, 21 сентября. Процесс идет поэтапно и обычно занимает несколько дней.

– Стояки и батареи будут прогреваться постепенно. Специалисты УК проведут отладку и настройку систем отопления, устранят завоздушивание стояков и отрегулируют гидравлику, – сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

Жителей просят проверить, как работают инженерные коммуникации и отопительные приборы в квартире. В том случае, если есть повреждение, необходимо позвонить в свою управляющую компанию.

Также начнет работу горячая линия "Жилкомцентра" по вопросам отопления – 31-23-32. По этому номеру можно сообщать о любых проблемах, связанных с включением отопления в жилых домах.

Напомним, что с 15 сентября стартовала подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие учреждения соцсферы областного центра Кузбасса. А горожанам напоминали, что начало отопительного периода устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд.