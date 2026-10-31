"Пятёрочка" и научно-исследовательский центр "Снежный барс" открыли в Казани выставку в защиту алтайских ирбисов

Выставка стала частью экопроекта "Сохраним снежных барсов вместе". В феврале 2026 года "Пятёрочка" и "Татспиртпром" при поддержке благотворительного фонда X5 "Выручаем" договорились финансировать программу на базе научного центра в Республике Алтай. Средства направят на развитие его научной работы и поддержку природоохранных инициатив.

Помочь проекту могут и посетители магазина. Для этого на площадке разместили QR-коды, ведущие на сайт инициативы, где можно сделать пожертвование. Каждый перечисленный рубль торговая сеть обещает удвоить. Собранные деньги фонд "Выручаем" передаст научному центру.