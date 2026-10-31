"Пятёрочка" и научно-исследовательский центр "Снежный барс" открыли в Казани выставку в защиту алтайских ирбисов

В Казани открыли фотовыставку, посвящённую одному из самых редких хищников планеты – снежному барсу, или ирбису. Снимки и информационные стенды разместили прямо в магазине "Пятёрочка". Посетить экспозицию можно до 20 декабря.
Проект "Снежный барс – живая легенда Алтая" организовали торговая сеть и Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия "Снежный барс". Выставку приурочили к Международному дню снежного барса, который отмечают в октябре.
На стендах рассказывают, где обитают ирбисы, чем они отличаются и сколько особей осталось в природе. По оценкам биологов, во всём мире насчитывается от 3 до 7 тысяч снежных барсов. В России их не более 90, примерно половина живёт в горах Алтая. При этом животные ведут скрытный образ жизни, поэтому учёным пока мало известно об их поведении в дикой природе.
Выставка стала частью экопроекта "Сохраним снежных барсов вместе". В феврале 2026 года "Пятёрочка" и "Татспиртпром" при поддержке благотворительного фонда X5 "Выручаем" договорились финансировать программу на базе научного центра в Республике Алтай. Средства направят на развитие его научной работы и поддержку природоохранных инициатив.
Помочь проекту могут и посетители магазина. Для этого на площадке разместили QR-коды, ведущие на сайт инициативы, где можно сделать пожертвование. Каждый перечисленный рубль торговая сеть обещает удвоить. Собранные деньги фонд "Выручаем" передаст научному центру.
На открытии выставки для детей провели интерактивный квест "Знакомство с барсом", состоящий из семи станций. Участники сравнивали следы животных, слушали рык ирбиса и проверяли, кто дальше прыгнет. Также для юных гостей организовали мастер-класс по созданию брелоков и тематическую фотозону. Эксперты рассказали посетителям о работе по возвращению снежных барсов в естественную среду обитания.
Казань для проведения выставки выбрали не случайно: белый барс изображён на гербе Татарстана и считается символом силы, смелости и благородства. Особым гостем открытия стал маскот хоккейного клуба "Ак Барс" – Белый ирбис. Также торжественное открытие выставки посетили представители Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Казанского федерального университета и торговой сети.