Срочно: в Кемерове стартует отопительный сезон – но с нюансом

Во вторник, 15 сентября, в кузбасской столице начинают запускать отопление, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

– 15 сентября, начинаем подачу тепла в детские сады, школы, больницы и другие учреждения соцсферы, – сказал мэр.

Однако в квартиры тепло сразу не пойдёт. Градоначальник добавил, что администрация будет следить за температурой на улице. Когда она стабильно снизится, энергетики начнут включать тепло в жилых домах.

На сайте мэрии также опубликовано постановление о начале отопительного сезона. В документе говорится, что с 15 сентября рекомендовано организовать циркуляцию теплоносителя. При этом дату подачи отопления в квартиры определит отдельное постановление администрации города.