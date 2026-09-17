Кемеровчанам отказали включать отопление – в чём причина

Холод в квартирах крайне возмущает кемеровчан, о чём рассказала подписчица губернатора Ильи Середюка в его тг-канале.

– Дома очень холодно и сыро, уже в Белово, Калтане, Новокузнецке включают в жилой фонд отопление, а у нас что, в Кемерово другая погода? – сокрушается кемеровчанка.

Однако из ответа горадминистрации мэрии в четверг, 17 сентября, следует, что кемеровчанам придётся потерпеть: среднесуточная температура не достигла нужной отметки по нормативам.

– Начало отопительного периода устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд, – сказали в мэрии.

Ведомство заверило, что специалисты продолжат мониторинг температуры на улице, и в случае устойчивого понижения температуры приступят к пуску тепла в МКД.

Судя по прогнозу синоптиков, на этой неделе будет не настолько холодно.

А ранее энергетики признали, что многострадальное Белово столкнулось с новой напастью во время запуска отопления.