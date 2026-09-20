Избирком Кузбасса раскрыл явку на выборах за два дня

Избирательная комиссия Кузбасса раскрыла данные о явке на конец второго дня голосования. На 20:00 19 сентября она составила 58,69%.

– 58,69% составила явка в Кузбассе 19.09.2026 на 20:00, – сообщил избирком.

Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Сегодня, 20 сентября, – завершающий день голосования. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Так, ранее редакция VSE42.Ru писала, что проходят 18 избирательных кампаний – в Госдуму, Заксобрание региона и 16 местных советов депутатов.

За ходом голосования в том числе следят иностранные наблюдатели из Аргентины, Чили, Словаки, Доминиканской Республики, Уругвая.