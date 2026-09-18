Люди из Аргентины, Чили и Словакии примчались в Кузбасс для контроля выборов

Восемь человек из других стран прилетели в Кемеровскую область в качестве иностранных наблюдателей за выборами, сообщили сайту VSE42.Ru в областной администрации.
– Прибывшие аккредитованы в качестве международных наблюдателей ЦИКом РФ, – сказал собеседник.
Так, наблюдателями стали:
- секретарь Центра электоральных и политико-институциональных исследований Национального университета Ла-Платы Мария Э. Нерви (Аргентина);
- бывший член Парламента МЕРКОСУР Хулия Архентина Перье (Аргентина);
- член Национального Конгресса Республики Гватемала Виктор У. С. Дельгадо;
- советник замминистра строительства Доминиканской Республики Хоэль И. П. Кастельянос;
- бывший министр юстиции Словацкой Республики Штефан Гарабин и его сопровождающая Габриэла Гарабинова;
- член Палаты представителей генассамблеи Восточной Республики Уругвай Дайана К. П. Форнелли;
- бывший член Сената Национального Конгресса Республики Чили Алехандро Наварро Брэйн.
Иностранные гости будут следить за ходом голосования, которое продлится до вечера воскресенья.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что иностранцы хлынут на выборы в Кузбассе.
Фото: VSE42.Ru, ЦИК