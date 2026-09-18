В Кузбассе стартовали выборы – как идёт их первый день в фотографиях

В Кузбассе 18, 19 и 20 сентября будет проходить Единый день голосования, и в 8:00 пятницы двери распахнули более 1 500 участков, сообщает региональный избирком.

– На территории Кузбасса в 8 часов утра открылись все 1505 избирательных участков. На них зарегистрированы более 1,8 млн избирателей, – сказали в избирательной комиссии.

На выборах присутствуют иностранные наблюдатели.

Посетить свой участок кузбассовцы могут с 8:00 до 20:00. Также возможно голосование на дому, для этого нужно подать заявление – письменно или по телефону, но важно успеть до 14:00 20 сентября.

В Кузбассе идут 18 избирательных кампаний – в Госдуму, Заксобрание региона и 16 местных советов депутатов.

Ранее сообщалось, что в Кузбасс прибыли восемь иностранных наблюдателей – это граждане Чили, Уругвая, Доминиканской Республики, Словакии, Гватемалы и Аргентины.