Сбой в спячке медведей: почему в этом сезоне хищники проснутся раньше и чем это грозит людям

Предстоящей зимой медведи могут раньше обычного покинуть берлоги. Такое предположение в разговоре с изданием "Абзац" высказал Алексей Карнаухов – ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик. По словам ученого, причиной может стать аномально теплая погода.

Эксперт отметил, что тенденции последних лет позволяют ожидать теплую зиму 2026 года в России на фоне глобального потепления. Он добавил, что на территории РФ климат меняется вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Одновременно специалисты наблюдают всплеск рекордного Эль-Ниньо в Тихом океане, который неизбежно влияет на минимальные температуры. При теплой погоде сон медведей становится менее глубоким, поэтому они раньше пробуждаются и острее ощущают голод.

– Медвежий сон связан с понижением температуры, потому что температура его тела снижается [вслед за внешней средой]. Когда температура за бортом, условно, плюсовая, то температура его тела повышается. Из-за этого метаболизм хищника ускоряется, запасы подкожного жира, накопленного за лето и осень, сокращаются быстрее. Голод побуждает медведей проснуться и действительно заставит их искать еду где-то поблизости от человека, – рассказал Карнаухов.

Климатолог также подчеркнул, что поздний выход из спячки позволяет хищнику проще перенести период нехватки еды. В начале весны в лесу, как правило, еще нет ни грибов, ни ягод, а растения дают урожай лишь раз в год. Недостаток корма вынуждает косолапых искать пропитание там, где появляются люди.