Секрет пасечников: как гарантированно уберечь свой дом от визита медведя

Как рассказал спасатель в беседе с изданием "Абзац", диких животных манят пищевые запахи, поэтому необходимо своевременно устранять источники резких ароматов и грамотно обустраивать участок. Уберечь жилище от медведей позволяют прочные высокие ограждения и электропастухи.

Эксперт уточнил, что многие допускают ошибку, выбирая невысокий забор или прозрачную сетку-рабицу ради сохранения вида на лес. Эффективным и при этом гуманным способом защиты, по его словам, уже много лет служит электропастух: когда зверь пытается проникнуть на территорию, устройство воздействует на него электрическим разрядом.

– Электропастух – это действительно то, что помогает моему товарищу, с которым я лично ездил на пасеки. Медведи приходили туда, но после удара током они не заходят на территорию. Точно так же на Камчатке туристические стоянки огорожены электропастухом, и любой приближающийся зверь получает разряд и уходит, – объяснил Тайга.

Спасатель также упомянул, что против хищников применяют громкие звуки или используют домашних собак, но такие незамысловатые способы не обеспечивают полной защиты.