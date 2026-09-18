Хищники выходят к людям: волки массово движутся в центр Новосибирской области

Число волков в Новосибирской области выросло. Об этом рассказал начальник управления по охране животного мира и ООПТ регионального Минприроды Семён Доплер. Хищники начали активнее осваивать территории, находящиеся ближе к центральной части региона.
Как рассказал чиновник в беседе с Сиб.фм, в Новосибирской области зафиксирован рост численности волков и лисиц.
Ситуация с волками:
Хищники следуют за миграцией копытных и смещаются ближе к центру региона. Их присутствие теперь фиксируют в Куйбышевском, Убинском, Каргатском, Чулымском, Колыванском и Болотнинском районах. Минприроды держит ситуацию под контролем.
Ситуация с лисицами:
Популяция лисиц выросла до 9200 особей (годом ранее – 8700). Главная причина роста – нерентабельность промысла. Цена лисьей шкурки упала до 300 рублей, что не покрывает затраты охотников на бензин и патроны.
– Рост очевиден. Мы проводим любительскую и спортивную охоту каждый год – с сентября по конец февраля. Но в рамках этих сроков мы уже не справляемся, – сказал Доплер.
Меры регулирования:
Для стимулирования охотников Минприроды увеличило лимит добычи лисиц, корсаков и енотовидных собак с 10 до 100 особей по одному разрешению. Также власти просят федеральный центр продлить сезон охоты до конца марта.
Важно для жителей:
С расширением Новосибирской агломерации дикие звери все чаще выходят к жилым массивам и фермам. Минприроды предупреждает граждан, что лисицы и енотовидные собаки являются опасными переносчиками бешенства.