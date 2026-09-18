Тёплый сентябрь создал опасность для кузбассовцев: паразиты жаждут крови

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Кузбассе попали в больницу из-за укусов клещей 250 человек, из них 48 – дети. Показатель значительно выше, чем за предыдущую неделю, когда пострадали 164 человека, в том числе 35 детей.

Надзорный орган призывает кузбассовцев к осторожности: клещи активны на всей территории региона.

– Происходит занос клещей птицами, грызунами, мелкими животными, собаками на территории, где раньше клещи не встречались. Напоминаем, что в августе и начале сентября наступает второй пик сезонной активности клещей, – отмечает Роспотребнадзор.

Суммарно с начала года в Кузбассе пострадало от клещей 27 037 человек, в том числе 5 418 детей.

При анализе снятых с людей клещей в 2% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 33,7% случаев – возбудитель боррелиоза, в 3,4% случаев – возбудитель моноцитарного эрлихиоза, в 3,2% случаев – возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза.

Напомним, в Кузбассе настолько потеплело, что повторно цветут одуванчики, сирень и другие цветы.