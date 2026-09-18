Осень отменяется: в Кузбассе повторно зацвела сирень

В соцсетях Осинников появились публикации о необычном явлении – повторном цветении сирени. Жители под впечатлением и с удовольствием делятся кадрами. На фото видно, как кусты сирени снова покрылись цветами, хотя на дворе уже середина сентября.

Автор поста показал не только сирень, но и другие цветы на своём участке. Судя по фото, им не страшны ни погода, ни осень – они продолжают радовать глаз яркими красками. В комментариях горожане пишут, что уже наблюдали такое явление.