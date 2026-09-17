Жителям страдающего кузбасского города из-за тепла стало ещё хуже – причина

На беловчан, которые и так страдают от подтоплений и не только, обрушилось новое испытание – ухудшение качества водопроводной воды перед запуском отопительного сезона, о чём говорит в четверг СГК.

– С открытием запорной арматуры в тепловых узлах началось активное вымывание отложений в отопительных приборах. С учетом того, что система теплоснабжения в городе открытая, это влияет и на горячее водоснабжение, – сказали в СГК.

Как итог, многие горожане столкнулись с ухудшением качества горячей воды. Компания заверяет, что это временно, но только если системы отопления заблаговременно промыты и подготовлены к отоплению. Однако признаёт, что не все УК выполнили эти работы должным образом.

ГРЭС для исправления ситуации увеличила подпитку тепловой сети. Сотрудники "Теплоэнергетика" вместе с коммунальщиками делают всё, чтобы промыть и очистить коммуникации и восстановить качество горячей воды в квартирах.

– Приносим извинения! – сказали в СГК.

Беловчане тем временем завалили соцсети жалобами на отвратительное качество горячей воды. На видео запечатлена чёрная жижа, текущая из крана.