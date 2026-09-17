Мерзкая слякоть испортит кузбассовцам тёплые выходные

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на пятницу, 18 сентября, в Кемерове градусник покажет +5,+7°C, днём +14,+16°C. Прогнозируются дожди и туманы. В целом по Кузбассу ночью +2,+7°C, местами до +12, днём +12,+17°C, местами до +22°C, и тоже дожди с туманами.

В субботу ожидаются ещё более жёсткие перепады температур. В ночное время +7,+12°C, местами похолодает до +1,+6°C, а в дневное время воздух прогреется до +15,+20°C, местами до +25°C. Региону грозят дожди, причём в отдельных районах – сильные.

В воскресенье в тёмное время суток будет +8,+13°C, местами воздух остынет до +2,+7°C. В светлое потеплеет до +14,+19°C, местами до +24°C. Также прогнозируются небольшие дожди, которые в отдельных районах усилятся.

"Яндекс Погода" предвещает Кемерову дожди все три предстоящих дня, температуру до +17°C днём. Gismeteo даёт аналогичный прогноз.