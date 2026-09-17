Безудержный рост: цены на бензин в Кузбассе опять взлетели за неделю

Автомобильное топливо продолжает расти в цене на кузбасских заправках, что фиксируют официальное ведомство и независимый сервис.
По данным Кемеровостата, с 7 по 14 сентября в регионе опять стал дороже бензин.
В среднем литр АИ-92 подорожал на 0,9% – с 69,23 до 69,84 рубля.
АИ-95 вырос на 1,2% – с 74,65 до 75,60 рубля.
АИ-98 и выше прибавил 1,5% – с 100,85 до 102,38 рубля.
Зато подешевело дизельное топливо, хотя всего на 0,2% – с 84,14 до 83,95 рубля.
Однако в четверг, 17 сентября, цены могут быть как выше, так и ниже на местах. Как показывает 2gis, в Кемерове на "Лукойле" 92-й продают по 80,9 рубля, 95-й – по 85,9 рубля. На "Газпромнефти" 92-й стоит 62,35 рубля, 95-й – 67,22 рубля, а на "Тебойле" – 89 и 94 рубля соответственно.
Ранее редакция VSE42.Ru рассказывала, как росли цены на бензин в Кузбассе с начала года. А накануне власти заявили, что договорились с независимыми АЗС о сдерживании наценки.