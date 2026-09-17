Безудержный рост: цены на бензин в Кузбассе опять взлетели за неделю

По данным Кемеровостата, с 7 по 14 сентября в регионе опять стал дороже бензин.

В среднем литр АИ-92 подорожал на 0,9% – с 69,23 до 69,84 рубля.

АИ-95 вырос на 1,2% – с 74,65 до 75,60 рубля.

АИ-98 и выше прибавил 1,5% – с 100,85 до 102,38 рубля.

Зато подешевело дизельное топливо, хотя всего на 0,2% – с 84,14 до 83,95 рубля.