Часть АЗС Кузбасса ограничат наценку на бензин

Власти Кузбасса договорились с независимыми АЗС об ограничении надбавок к ценам на топливо. Соглашение подписали пять компаний: "Кузбасский деловой союз", "Перекресток Ойл", "Баррель", "КМП-Ойл" и "АЗС Регион". Об этом объявил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

– Надбавки на бензин на их заправках не будут превышать 10% от закупочной цены, – объявил глава региона.

Работа по расширению списка таких компаний продолжается.

Напомним, ранее власти уже объясняли кузбассовцам, что решение о повышении цен независимые операторы принимают самостоятельно, поскольку у них отсутствует собственное производство. Топливо они закупают на оптовом рынке.

Кроме того, Кемеровостат называл средние цены на топливо в Кузбассе.