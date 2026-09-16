Хоть плачь: как росли цены на бензин в Кузбассе - динамика

С середины июня текущего года в Кузбассе ввели ограничения на продажу бензина на АЗС – по региону ударил топливный кризис. Водители часами стояли в очередях на заправках, а цены на топливо рванули вверх.

Статистики Кемеровостата ранее публиковали документ, в котором показали, как менялись средние цены на топливо в регионе с начала текущего года. С данными ознакомилась редакция VSE42.Ru.

Заметно, что с начала топливного кризиса цены резко взлетели. Так, например, АИ-92 в июне стоил 63,97 р. за литр, в июле – 70,91р., а в августе цена снизилась до 68,64 р. А вот в начале года цена за литр составляла 59,53 р.

АИ-95 в июне оценивался в 69,82 р. за литр, в июле – 77,70 р., в августе – 73,33 р. При этом в начале года цена за литр составляла 64,27 р.

Повышение цен коснулось и АИ-98, а также дизельного топлива. Подробные цены для каждого вида топлива представлены на фото.

Напомним, что были также частные случаи, когда цена на бензин взлетала выше 100 рублей. Так, например, редакция VSE42.Ru писала о том, что в некоторых точках цена на дизельное топливо достигала 130 рублей за литр. По каждому такому случаю направлялись обращения в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру, о чем сообщили власти.

А сегодня, 16 сентября, власти объявили, что в Кемеровской области несколько независимых АЗС ограничат надбавку цен на топливо.