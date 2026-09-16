Перекусы не всегда вредны – все зависит от того, что именно вы едите. Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин рассказал редакции VSE42.Ru, что правильный перекус должен сочетать белок и клетчатку.

– Вредны ли перекусы? Нет, если они правильные: белок + клетчатка, – подчеркивает эксперт.

Так, например, творог с ягодами, орехи, овощи с хумусом – хороший вариант. А вот сладкое, мучное и чипсы дают резкий скачок сахара. Поэтому голод может вернуться очень быстро.

Напомним, ранее специалист рассказал, можно ли есть после 18:00. По его словам, значение имеет не время приема пищи, а суммарная калорийность рациона за день.

Кроме того, интегративный нутрициолог, специалист по системному здоровью Виктория Кострова рассказывала россиянам, чем может быть опасна чашка кофе по утрам.